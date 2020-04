Els usuaris dels bancs d'aliments de Solsona han augmentat més del 23%

Voluntaris treballen al banc d'aliments gestionat per la Creu Roja

Voluntaris treballen al banc d'aliments gestionat per la Creu Roja arxiu/ricard monsó

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va repassar ahir la situació actual de la ciutat per l'efecte del coronavirus. Entre altres aspectes, Rodríguez va assenyalar que des de l'inici de la crisi sanitària hi ha hagut un increment de més del 23% d'usuaris dels bancs d'aliments de Solsona, gestionats per la Creu Roja i Càritas.

El batlle va explicar que abans de la crisi eren 39 les famílies que utilitzaven aquest servei, mentre que des de mitjan març fins ara aquesta xifra ha arribat a les 48 famílies, el que representa que hi hagi un total de 137 persones adultes i 57 infants afectats. Per aquesta raó, Rodríguez ha demanat a la població que tothom que pugui contribueixi amb els dos bancs d'aliments, el de la Creu Roja centrat en aliments perdurables i el de Càritas, que treballa amb aliments frescos, per abastir aquesta gent necessitada.

En el mateix comunicat, Rodríguez va recordar que, des de l'inici de la crisi sanitària, a Solsona s'han realitzat 12 tests de coronavirus, dels quals sis van resultar positius. Tot i això, el batlle va apel·lar a mantenir-se alerta, ja que és una dada «que s'ha d'agafar amb pinces», i va avisar que la ciutat podria arribar al seu pic durant els propers dies, ja que sembla que els efectes del coronavirus s'estan fent notar més tard a la capital del Solsonès.