Territori de Masies estimula el consum de proximitat amb un catàleg

La cooperativa solsonina Territori de Masies ha publicat un catàleg de projectes agroalimentaris per oferir alternatives de consum durant els dies de confinament. En aquest catàleg s'hi poden trobar 13 projectes i quatre botigues que disposen d'aliments i productes de la xarxa de Territori de Masies, com ara fruita i verdura, carn de porc i de vedella, olis o làctics, així com la informació referent al servei de repartiment a domicili que ofereixen o els horaris d'obertura.

La iniciativa, que ha tingut la col·laboració del projecte Producte d'Aquí de l'AdlSolCar, pretén facilitar el vincle entre els productors i els consumidors per fer arribar a les llars tots els aliments, de proximitat i de qualitat, que amb les restriccions actuals no tenen manera d'arribar-hi. Aquesta campanya també pretén trobar solucions al repte actual des de l'acció col·lectiva i diversa i des de la unitat en el compromís i la força de l'estima de les terres pageses.