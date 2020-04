L'artista solsoní Pau Reig proposa fer gegants en miniatura amb material reciclable

El solsoní Pau Reig, un dels constructors d'imatgeria més importants de la Catalunya Central, ha creat un tutorial on explica als infants com crear els seus propis gegants en miniatura amb material reciclable. Amb la iniciativa, reconeix, busca ajudar a les famílies amb nens "que ja no saben com gestionar el confinament" i, alhora, "mantenir la tradició gegantera". El tutorial, publicat al seu canal de Youtube i a Instagram, supera el miler de visualitzacions. "Hi ha persones que no conec que m'han escrit per donar-me les gràcies", assegura.

Una ampolla de plàstic, un bric de llet o una tela de roba vella són alguns dels materials de construcció que suggereix Reig. Fins i tot, amb farina i aigua, explica com elaborar cola blanca. Hi ha posat imaginació, però també la pròpia experiència. De petit, reconeix, en creaven amb el seu germà. "Fèiem autèntiques cercaviles per casa", recorda entre rialles.

Amb la iniciativa vol ajudar a les famílies a "alleugerir" la càrrega d'haver d'entretenir els nens a casa i ajudar-los a desenvolupar la seva creativitat. "Normalment els nens compren les figures, jo els hi explico com fer-les", diu. Apassionat de les trobades geganteres i conscient que probablement passarà temps fins que n'hi tornin a haver, explica que també vol contribuir al fet que segueixi "viva" la tradició durant el confinament.

Una bona crítica

El tutorial està pensat per a nens, però segons Reig està "obert a tothom". En poc més d'una setmana, acumula més de 1.500 visualitzacions i, el que és més important per a ell, un bon retorn. Persones que no coneix li han donat les gràcies i inclús li han fet arribar els resultats de les seves creacions. "Que m'ho enviïn i m'ho agraeixin és impagable", assegura.

Pau Reig és l'autor de personatges de la imatgeria de la Catalunya Central com el ratpenat Voliac d'Oliana o l'au Fènix i la serp Espedrera de Solsona. També ha creat per altres municipis com Berga i Tàrrega i el seu somni és acabar esculpint figures per tota Catalunya.