La residència confinada de Sant Llorenç de Morunys no té cap cas de Covid-19

La residència La Vall, situada a Sant Llorenç de Morunys, és una de les residències catalanes on encara no s'ha donat cap cas positiu de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. Una de les causes que més poden haver influït en la positiva situació d'aquest centre és la iniciativa que van dur a terme les seves treballadores en confinar-se durant unes setmanes per minimitzar el risc de contagi procedent de l'exterior de l'edifici.

Dotze treballadores de la residència de la vall de Lord van iniciar el 26 de març el confinament a les instal·lacions del centre per evitar el possible contagi tant de les treballadores com dels 49 usuaris de la residència. Malgrat que a l'inici aquest confinament no tenia data de finalització, el centre va decidir donar-lo per acabat el 15 d'abril.

«Vam pensar que això seria com es va dir en aquell moment, 15 dies o tres setmanes, però veient que el pic ja havia arribat i que sembla que la situació comença a anar a millor, doncs no podíem aguantar gaire temps en la situació de confinament perquè tots els treballadors tenen els seus assumptes personals i familiars fora de la residència», explica Elvira Grífol, directora de la residència La Vall, que afegeix que actualment «les famílies evidentment encara no poden entrar, i nosaltres continuem seguint totes les mesures i recomanacions que venen des de Sanitat. Però en aquest moment el confinament no s'està duent a terme».

Els treballadors del centre van decidir tirar endavant la idea de tancar-se a la residència en un moment molt delicat pel que fa a la situació general del coronavirus a Espanya. «La sanitat s'estava col·lapsant. En aquell moment vam decidir protegir-nos i tancar-nos com fos perquè si hi hagués hagut algun ingrés hospitalari la situació al territori hagués sigut molt complicada», explica Grífol.

La situació pel que fa als afectats per la Covid-19 al Solsonès no és tan alarmant com en altres zones, ja que s'hi han donat pocs casos, però de ben segur que iniciatives com les que va dur a terme la residència La Vall han contribuït que això sigui així.



Esperant els tests

Malgrat que no s'ha donat cap cas en aquest centre, la direcció exigeix l'arribada dels tests per poder gaudir de més tranquil·litat i poder «veure quina realitat tenim». I és que a la residència La Vall encara no s'ha fet cap test a cap dels residents per saber si són positius de Covid-19.

Grífol explica, però, que no s'han realitzat els tests perquè el metge que atenia els residents no considerava que fos necessari pel seu estat. «Tot i això, tenint en compte que hi ha persones asimptomàtiques, ens ajudaria moltíssim que ens arribessin els tests per al personal i per als avis i àvies. Ens han dit que d'aquí a 15 dies totes les residències podrien tenir les proves fetes», assegura la directora del centre.

Grífol assenyala que fins ara sí que s'han donat alguns símptomes, però assegura que són símptomes amb els quals la residència conviu habitualment. Tot i això assegura que es prenen totes les mesures necessàries. «A hores d'ara qualsevol persona que presenta alguna dècima l'aïllem», afirma Grífol.