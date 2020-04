L'Ajuntament solsoní felicita als infants pel seu bon comportament

Coincidint amb la diada de Sant Jordi i a quatre dies de l'alleujament del desconfinament dels infants que començarà aquest diumenge, l'Ajuntament de Solsona ha publicat a les xarxes un vídeo adreçat específicament a la població infantil i juvenil. L'alcalde, David Rodríguez, i els regidors d'Educació i Joventut, Judit Gisbert i Joan Parcerisa, respectivament, hi feliciten els nens i nenes i joves pel seu comportament «exemplar», que «contribueix clarament a què a la ciutat tinguem la crisi sanitària controlada».

En aquest vídeo publicat al nou canal del consistori a Youtube, el batlle fa referència a la incertesa sobre la tornada a l'escola i llença un missatge clar: «no us hi capfiqueu», ja que el sistema educatiu ja treballa perquè aquesta situació afecti l'alumnat el mínim possible. «La comunitat educativa treballa per acompanyar-vos i ajudar-vos en aquesta escola nova que ens toca viure», subratlla Judit Gisbert. També anima a seguir gaudint de les activitats a casa i aprofitar aquest temps amb la família.



L'Oficina Jove continua en marxa

El responsable de Joventut també considera que el confinament pot ser una oportunitat «per desenvolupar totes aquelles habilitats» que ajudaran en el retorn a la normalitat. Joan Parcerisa fa una crida a la prudència: «Tot i que els joves no som potencialment un sector de risc, tenim la responsabilitat de prendre totes les mesures per protegir les persones del nostre entorn». Així mateix, el regidor recorda que «l'Oficina Jove del Solsonès no s'ha aturat», sinó que ha intensificat la difusió d'informació relacionada amb l'educació, la formació i ofertes laborals