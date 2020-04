L'Ajuntament solsoní felicita els infants pel seu comportament «exemplar»

Coincidint amb la diada de Sant Jordi i quatre dies abans de l'alleujament del desconfinament dels infants que començarà aquest diumenge, l'Ajuntament de Solsona ha publicat a les xarxes un vídeo adreçat específicament a la població infantil i juvenil. L'alcalde, David Rodríguez, i els regidors d'Educació i Joventut, Judit Gisbert i Joan Parcerisa, respectivament, hi feliciten els nens i nenes i joves pel seu comportament «exemplar», que «contribueix clarament que a la ciutat tinguem la crisi sanitària controlada».

En aquest vídeo publicat al nou canal del consistori a YouTube, el batlle fa referència a la incertesa sobre la tornada a l'escola i llança un missatge clar: «No us hi capfiqueu», ja que el sistema educatiu ja treballa perquè aquesta situació afecti l'alumnat el mínim possible. «La comunitat educativa treballa per acompanyar-vos i ajudar-vos en aquesta escola nova que ens toca viure», subratlla Judit Gisbert.

Per la seva banda, Joan Parcerisa recorda que l'Oficina Jove continua en funcionament.