Mossèn Lluís Ruiz és nomenat nou rector de la parròquia de Solsona

El mossèn cardoní Lluís Ruiz ha estat nomenat rector de la parròquia de Solsona en substitució de l'exrector Lluís Tollar, que va deixar el càrrec el gener per diferències amb el bisbat. Els últims anys Ruiz ha estat rector de Súria, Casserres, Berga i Gironella, però el seu càrrec més destacat és el de coordinador de llengua hispana del santuari de Lourdes de França, per al qual va ser nomenat l'any 2018. A més, ha estat delegat de Pastoral de la Salut i capellà de l'Hospital de Berga. Des del 2005 també va ser consiliari diocesà de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i consiliari nacional des del 2011. A partir d'ara, el religiós serà rector de la parròquia de Nostra Senyora de la Mercè de Solsona i les parròquies agrupades de Sant Just Joval, Clarà, Miravé, Sant Climenç, Pinell, Madrona, Sallent, Santasusagna, Navès, Linya, Besora, Busa, La Selva, Sant Feliu de Lluelles, Valldora, Sant Llorenç de Morunys, Sisquer, Guixers, La Corriu i Castelltort.