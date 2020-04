Solsona demana als vianants que circulin per les voreres de la dreta

L'Ajuntament de Solsona demana als veïns del municipi que, quan es desplacin a peu pel municipi, circulin per les voreres de la dreta. A través d'un comunicat, el consistori recorda que a la ciutat la majoria de voreres són inferiors als dos metres d'amplada. En el cas que el carrer sigui de trànsit rodat i no tingui voreres i en vies interurbanes, demanen que es passi per l'esquerra, tal com estableix el reglament general de circulació. En paral·lel, el consistori ha penjat cartells a l'avinguda del Pont en els que fa una crida a mantenir la distància de seguretat.

En paral·lel, l'Ajuntament de Solsona ha anunciat que distribuirà mascaretes higièniques per a totes les edats, elaborades per la xarxa de cosidores voluntàries. El repartiment començarà a fer-se dilluns i es mantindrà fins divendres a la Sala Polivalent. Diumenge passat, en què se'n donaven per a infants i joves, se'n van repartir 300.