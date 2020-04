Solsona distribuirà mascaretes de totes les talles diàriament del 4 al 8 de maig

En vista del desconfinament progressiu, que es produirà a partir de dilluns en la fase zero, l'Ajuntament de Solsona anuncia la distribució diària de mascaretes higièniques de totes les talles durant cinc dies, fins al divendres 8. Tothom qui no disposi d'aquest material preventiu podrà recollir una màscara confeccionada per la xarxa de cosidores voluntàries de la ciutat a la Sala Polivalent els matins d'onze a una.

No fa falta presentar cap document per recollir la mascareta. També pot fer-ho un familiar de la persona interessada. Es distribuiran unitats de tres talles diferents, per a infants de 3 a 5 anys, de 6 a 12 i adults, que han estat cosides amb mides estandarditzades. Diumenge passat, dia organitzat per al primer repartiment de mascaretes per a infants i joves, se'n van repartir 300.

Aquestes mascaretes són reutilitzables, de cotó, i convé rentar-les a 60 graus. Es recorda a la població que a banda d'utilitzar material preventiu, és important continuar duent a terme les mesures higièniques recomanades per l'Organització Mundial de la Salut per reduir el risc de contagi, com rentar-se les mans molt sovint i mantenir la distància social d'entre un i dos metres.

La desescalada anunciada pel govern de l'Estat es preveu desplegar en un període d'entre sis i vuit setmanes, fins a final de juny. Posteriorment, es mantindran mesures de control i ús de material de protecció com mascaretes.