L'alcalde de Solsona creu que «no té sentit» desconfinar-se com Lleida

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, creu que «no té cap sentit» que el Solsonès segueixi un ritme de desconfinament diferent del de la Catalunya Central. El Solsonès és l'única comarca d'aquesta vegueria que pertany a la província de Lleida i, per tant, la seva desescalada seguiria el ritme d'aquesta província. Queda per veure si el Govern central reconsidera i permet una organització pròpia del desconfinament a les autonomies.

La proposta del Govern de Pedro Sánchez «ens ha deixat descol·locats i fora de lloc», reconeix. Recorda que, a banda que l'hospital de referència és el de Manresa i, per tant, en una província diferent, existeix una important aliança econòmica amb Cardona, també al Bages. Confia en el fet que, en el document final que es publiqui al BOE sobre com serà el desconfinament, «tot això se solucioni».

Segons l'alcalde de la capital solsonina, David Rodríguez, l'aliança amb el sud, és a dir, el Bages, és clara. Exemples clars són que en l'àmbit sanitari pertany a la Regió Central i, per tant, l'hospital de referència és el de Manresa. També en l'àmbit empresarial. Ho demostra l'aliança que tenen amb Cardona per al desenvolupament econòmic del territori. Rodríguez reconeix que, quan van conèixer que les fases de desconfinament s'establirien per províncies, van quedar «descol·locats i fora de lloc». «Veus les coses que s'aproven i t'adones que qui va redactar això pensava en Barcelona i la seva àrea metropolitana, perquè amb la realitat del país no s'entén», assegura. A més, creu que el fet que el document de desconfinament encara no s'hagi publicat genera encara «més incertesa». «I el que necessitem és certesa, veure l'afectació real de tot això», afegeix.

El Solsonès és la comarca de la Catalunya Central on el virus ha tingut una menor incidència, amb una xifra de contagis i defuncions molt per sota de la mitjana. A la capital, només s'han confirmat 27 casos des de l'inici de la pandèmia i s'han registrat dues defuncions en tota la comarca. El que podia haver estat un focus, la residència d'avis, es va «controlar molt bé des del primer moment», diu l'alcalde, que també destaca el comportament «exemplar» de la ciutadania.

En aquest sentit, l'alcalde creu que s'hauria de plantejar un desconfinament més adequat a la realitat de cada municipi. Posa com a exemple la limitació dels passejos amb els infants a un quilòmetre. «Per a nosaltres és una bestiesa, perquè a aquesta distància nosaltres no podem anar a un espai verd», explica, tot recalcant que «tindria més sentit poder arribar a les nostres àrees verdes i que la gent no es concentri en un mateix punt».

Segons Rodríguez, seria necessari donar un major grau d'implicació als ajuntaments. «Madrid té desconfiança respecte a la Generalitat, i tots dos, recels als ajuntaments, malgrat que ens van donant copets a l'esquena, però poca cosa més», diu.