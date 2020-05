La Fira de Sant Isidre oferirà un programa d'actes per celebrar-la des de casa

El Solsonès no es podia quedar sense Fira de Sant Isidre i no s'hi quedarà. Fa ja unes setmanes que la comissió organitzadora de la Fira i el Consell Comarcal es van posar a treballar amb la idea de planificar un cap de setmana que permetés viure, d'una manera o altra, aquest esdeveniment que porta celebrant-se quasi set dècades de forma ininterrompuda.

Donat que la situació actual no permet aglomeracions de persones, s'està elaborant un programa d'actes, que properament es donarà a conèixer, per seguir a través de les xarxes socials del Consell Comarcal del Solsonès, en especial a través del seu compte d'Instagram, així com també a través de Solsona TV i de les d'altres entitats que participaran en aquesta Fira des de casa.