Solsona viu la nova etapa de l'epidèmia amb la majoria de les persianes abaixades

El primer dia de reobertura d'alguns comerços amb cita prèvia a Solsona no va derivar en una jornada d'activitat comercial frenètica, més aviat el contrari. La tranquil·litat de la població solsonina pel que fa a la poca afectació del coronavirus a la ciutat sembla que es va traslladar a l'activitat dels seus comerços.



Després de setmanes d'inactivitat, els comerços que tenen la possibilitat de treballar amb cita prèvia van poder obrir ahir per primer cop des de l'inici del confinament. És el cas de perruqueries, ferreteries o restaurants que fan menjar per emportar-se. Tot i això, ahir a la tarda no es vivia una gran activitat comercial a la ciutat, ja que els carrers estaven ocupats majoritàriament per infants i els seus progenitors. Molts d'aquests comerços ja han treballat les dar-reres setmanes però sempre amb entregues a domicili. Tot i això, ahir es va poder veure com alguns comerços, pocs, obrien al públic.



Un d'aquests establiments va ser la ferreteria Vilbar. Carmen Clotet, que en aquell moment estava atenent el negoci, va celebrar poder obrir «com quan ho fèiem abans del confinament». Clotet va assegurar a Regió7 que «Déu n'hi do la gent que ha vingut, tot i que era estrany perquè s'havien d'esperar a fora i seguir totes les mesures de seguretat». En el seu cas només podia haver-hi dos clients dins del local ja que hi treballaven dos dependents. Fins ahir, els propietaris de la ferreteria havien estat tancats a casa, però si algun client ho demanava portaven el que necessités a domicili. Un fet destacat de la jornada d'ahir, segons Clotet, és que el que els clients més solien demanar era material de protecció relacionat amb el contagi del coronavirus com ara mascaretes, guants o gel desinfectant. Clotet explicava que en el seu cas tenien bastant clar quines mesures de seguretat havien d'aplicar per a la reobertura. «La nostra cooperativa ja ens havia dit totes les mesures que havíem de seguir. Per exemple hem col·locat cartells informatius, el gel desinfectant i també una paperera per si la gent vol tirar els guants», assenyalava.



«Hem començat avui però els propers 15 dies ja els tenim plens», explicava Eva Barrera, propietària de la perruqueria Eva. Barrera va destacar les ganes que tenien les seves clientes de poder acudir a la perruqueria. «Ja no podien aguantar més», assegurava la perruquera. En el seu cas, va poder atendre 6 clientes de forma esglaonada per poder complir els paràmetres de seguretat establerts. A més, Barrera va destacar la predisposició dels clients d'acudir amb guants i mascareta a la perruqueria.