Electra del Cardener dona 5.000 euros al fons d'emergència social de Solsona

La companyia solsonina Electra del Cardener ha fet una donació de 5.000 euros al fons d'emergència social de Solsona. Aquesta és una de les injeccions econòmiques més importants que ha rebut darrerament el principal programa d'ajut social impulsat en l'àmbit local per atendre famílies vulnerables del municipi que no poden cobrir algunes de les necessitats més bàsiques.

L'actualització de les bases dels ajuts del Fons d'emergència social, precisament, per adaptar-les a les necessitats derivades de la crisi socioeconòmica causada per la COVID-19 i l'aportació extraordinària de l'Ajuntament de 50.000 euros més és un dels punts sobre els quals deliberarà el Ple municipal de demà.

Una de les iniciatives incloses dins aquest programa és el Rebost Solidari del Solsonès. Des de l'inici de l'emergència sanitària aquest banc d'aliments ha passat d'atendre 39 famílies (111 persones) a 62 (175), fet que suposa un increment del volum d'usuaris del 57,6 per cent. Altres tipus d'ajut coberts per aquest fons són per a l'habitatge, l'atenció i cura dels infants i per a formació que faciliti l'accés al mercat laboral. La valoració de les sol·licituds la fa una comissió tècnica integrada pels Serveis Socials Bàsics, Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys i Creu Roja del Solsonès.

La regidoria d'Afers Socials de Solsona agraeix el donatiu d'Electra del Cardener en aquest context d'excepcionalitat, així com la "sensibilitat" de la companyia local d'aplicar un 10 per cent de descompte en la factura de la llum de l'abril per al conjunt d'abonats. Aquesta rebaixa s'aplicarà sobre el terme d'energia, concepte que correspon a la part del consum.

Però la companyia elèctrica no és l'únic negoci que suma esforços per contribuir a pal·liar els efectes negatius del confinament. Els responsables del Fons d'emergència social també destaquen els donatius en forma de productes alimentaris de diversos establiments i productors locals de la comarca des que va esclatar la crisi del coronavirus.