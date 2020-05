Solsona podrà viure la Fira de Sant Isidre des de casa a través de les xarxes socials

La comissió organitzadora i el Consell Comarcal del Solsonès van anunciar ahir que, malgrat que no es podrà celebrar de manera presencial la tradicional Fira de Sant Isidre, organitzaran una sèrie d'activitats que es podran seguir de manera telemàtica durant el cap de setmana del 15 al 17 de maig, quan estava prevista la celebració que ha quedat suspesa per les conseqüències de la Covid-19.

Ja fa unes setmanes que la comissió organitzadora de la fira i el Consell Comarcal es van posar a treballar amb la idea de planificar un cap de setmana que permetés viure, d'una manera o altra, aquest esdeveniment que se celebra des de fa quasi set dècades de forma ininterrompuda.

Com que la situació actual no permet aglomeracions de persones, s'està elaborant un programa d'actes, que properament es donarà a conèixer, per seguir a través de les xarxes socials del Consell Comarcal del Solsonès, en especial a través del seu compte d'Instagram, així com també a través de Solsona TV i de les d'altres entitats que participaran en aquesta fira des de casa.

L'ens comarcal va anunciar que no se celebraria l'edició d'enguany a principi d'abril en un comunicat en què asseguraven que «malgrat que és una decisió dolorosa i que ha costat molt de prendre, per responsabilitat i compromís social, creiem que és la millor opció».

La Fira de Sant Isidre de Solsona se celebra des de temps immemorials, però va ser l'any 1953 quan va tornar a agafar importància. Al principi el certamen era bàsicament de bestiar, però a poc a poc s'hi va anar introduint la maquinària agrícola perquè s'acabés convertint en l'esdeveniment que es coneix actualment.