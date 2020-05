Sant Llorenç de Morunys suma el seu primer positiu per Covid-19

Sant Llorenç de Morunys va registrar fa uns dies el seu primer positiu per Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. Segons dades de la Generalitat de Catalunya, el municipi només té un positiu confirmat i 14 casos sospitosos entre els seus 949 habitants.



Segons l'alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, la persona que va donar positiu es troba al Centre Sanitari del Solsonès en una situació controlada. Sembla que aquesta persona podria haver agafat el virus en una visita mèdica que havia fet a Manresa amb anterioritat.



Riu assegura que malgrat el primer positiu, el poble en aquests moments està en una situació de certa tranquil·litat, però pateix per quan es relaxi el desconfinament i comencin a aparèixer persones que tenen segones residències al municipi. «Ara estem fent una campanya per reforçar la prevenció» en matèria d'evitar el contagi.



Amb el seu primer positiu Sant Llorenç s'uneix a Solsona, amb 19 casos positius; Olius, amb 4; Riner que en té 1, Navès, amb 3 positius i també La Coma i la Pedra que té només 1 positiu però que, com va explicar la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, en el ple de l'Ajuntament de Solsona celebrat dijous, és una persona que fa temps que no viu allà però que hi està empadronat, per això es comptabilitza al municipi de la Vall de Lord. Així, al Solsonès ahir hi havia un total de 29 casos positius i des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut només dues defuncions.



Per aquesta raó, els consistoris de la comarca creuen que no s'hauria d'incloure al Solsonès dins de la regió sanitària de la Catalunya Central pel que fa als criteris per poder passar a la fase 1 de la desescalada del confinament ja que la realitat d'afectació de la Covid-19 a les comarques del Bages, Berguedà o Anoia no té res a veure amb la que té el Solsonès, molt més semblant a la zona de l'Alt Pirineu.



En aquest sentit, els grups polítics del consistori de Solsona van mostrar-se favorables en el darrer ple a demanar que es consideri la situació del Solsonès, posició que tant l'Ajuntament com el Consell Comarcal han traslladat a la Generalitat. Per la seva banda, l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys va assegurar a Regió7 que «en moltes ocasions demanem que se'ns inclogui a la Catalunya Central però en aquest cas ens perjudica» tot i que destaca que «val més prevenir que curar».