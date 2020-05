Solsona suspèn la festa del Corpus, però prepara un programa alternatiu

La festa de Corpus de Solsona passa a engruixir la llarga llista de celebracions que aquest 2020 es veuen estroncades a terme per la Covid-19. L'encarregada d'anunciar la suspensió de la festa va ser la regidora de Cultura, Judit Gisbert, en el darrer Ple municipal, una vegada consensuada la decisió amb la Confraria de la Mare de Déu del Claustre i l'Agrupació de Geganters. Al seu lloc, es durà a terme un programa alternatiu, que es donarà a conèixer els propers dies, per seguir la festivitat des de casa entre els dies 11 i 14 de juny.

Els tres estaments responsables del protocol del folklore del Corpus i la Festa Major han convingut en la necessitat d'anul·lar la festivitat tal com està concebuda, i així s'ha comunicat a les entitats que hi participen directament, l'Agrupament Escolta i Guia Pare Claret, els Trabucaires de Solsona, l'Orquestra Patinfanjàs i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. De totes maneres, "s'està treballant des de diferents entitats i la regidoria per dissenyar un Corpus diferent, que es pugui seguir a través de les xarxes socials i que mantingui l'ambient festiu a les llars solsonines", avança Judit Gisbert.

S'ajorna el relleu en el pubillatge

Paral·lelament, s'ha decidit ajornar un any el relleu en el pubillatge local, seguint les recomanacions del Foment de les Tradicions Catalanes. Aquest dilluns la regidoria de Cultura s'ha reunit telemàticament amb la pubilla, l'hereu, la donzella d'honor i el fadrí proclamats l'estiu passat, i representants de l'Associació del Pubillatge Solsoní i Foment de les Tradicions Catalanes per acabar-ho de consensuar.

D'aquesta manera, el calendari del pubillatge solsoní s'alinearà amb el nacional, ja que l'elecció de la pubilla i l'hereu de Catalunya es posposa fins a l'any que ve "per garantir una vigència plena d'experiències, oportunitats i aprenentatges als membres vigents". Així doncs, Maria Ramonet, Ferran Castells, Clàudia Rafart i Darío Rafael Romero continuaran lluint les bandes i faixes la propera Festa Major i el Corpus del 2021.