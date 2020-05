La Fira de Sant Isidre de Solsona ja té el seu programa alternatiu

La celebració de la Fira de Sant Isidre també es va suspendre amb motiu de la Covid-19 però l'organització ha preparat un programa d'activitats alternatives per poder celebrar la tradicional Fira de Solsona des de casa. D'aquesta manera, a partir d'aquest divendres tant els solsonins com tothom que estigui interessat a seguir algunes de les activitats proposades per l'organització ho podran fer a través de les xarxes socials.

Entre les activitats més destacades del nou programa, hi ha una exhibició de tractors d'època, acte tradicional d'aquesta fira, que es podrà seguir a través del compte d'Instagram del Consell Comarcal del Solsonès divendres a les cinc de la tarda; una demostració de diferents habilitats amb cavalls a càrrec de Jordi Segués, Joan Esteve i Jordi Bajona dissabte a la mateixa hora i l'exhibició amb bestiar oví i cabrum de diumenge a les cinc de la tarda.

Malgrat el confinament, la música seguirà sent important. N'és una mostra la participació d'artistes com Marc Anglarill i Eduard Gener, que actuaran dissabte i diumenge a les 12 del migdia a través dels seus Instagram, i Salva Racero, que ho farà divendres a les vuit del vespre acompanyat de productes de la terra com vins del Solsonès o formatges del Miracle, entre d'altres. A més, el Bestiari Fest, organitzat per Joventut Solsonina, se celebrarà dissabte a la nit per Instagram.

A més d'aquestes activitats també hi haurà conferències dirigides a empreses, tallers de cuina, demostracions esportives i de dansa, i la tradicional missa de Sant Isidre, que s'oferirà divendresa les onze del matí a través del canal de YouTube de la parròquia.