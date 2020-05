L'Ajuntament de Sant Llorenç treu a concurs les obres de la zona escolar

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha tret a concurs el projecte de millora dels accessos i de la connectivitat digital a la zona esportiva, escolar i cultural, obres que s'engloben dins de les inversions per a l'impuls de l'activitat econòmica del municipi. Aquesta actuació significarà un avanç important pel dia a dia dels veïns, sobretot per l'obertura del carrer de la Creueta, a les hores d'entrada i de sortida dels nens de l'escola.

El projecte es divideix en dues actuacions. La primera, consisteix en l'obertura i pavimentació del carrer de la Creueta (entre el carrer de les Coses i el carrer Grau de l'Areny). En l'actualitat, el carrer que dóna accés a la zona escolar i a la zona esportiva, és un carrer sense sortida, en cul de sac, i presenta problemes de mobilitat en cada entrada i sortida de l'escola i també en altres actes de la zona. Amb aquesta actuació, es reorganitzaran les direccions de circulació dels carrers, s'ampliaran les places d'aparcament, es connectaran i milloraran les xarxes de clavegueram, enllumenat i altres.

Per altra banda, aprofitant l'obertura d'aquest carrer, es procedirà a realitzar una xarxa interna de fibra òptica per abastir als diferents equipaments municipals, aconseguint així crear una xarxa de fibra òptica interna pels equipaments del municipi situats en aquesta zona, tenint en compte que quan arribi la fibra òptica de la Generalitat aquesta xarxa interna funcioni a partir d'un punt de connexió a la fibra que actualment ja hi ha al poble.

El pressupost total de l'obra és de 95.570,51 euros dels quals 39.900 provenen d'una subvenció concedida per la Dinamització Territorial que va exposar el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, i 34.607,51 euros del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida. El termini d'execució previst per la finalització d'aquestes actuacions és de dos mesos.