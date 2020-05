Es reobre el camí de Coll de jou a Montnou i Prat de Bacies

Dimarts a la tarda es va donar per acabada l'actuació ràpida que s'havia previst de fer per aconseguir un arranjament provisional del camí que permet l'accés a Montnou i Prat de Bacies des de Coll de Jou tal i com s'havia quedat en la reunió celebrada el dia 4 de maig, entre l'alcalde i regidor d'obres de l'ajuntament de Guixers, el president de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Canalda i el regidor de Montnou de l'Ajuntament d'Odèn,

Després de les gestions fetes per l'alcalde de Guixers, Jordi Selga, amb el DARP (Secció de Boscos i Recursos Forestals-Serveis Territorials de la Catalunya Central) i la col·laboració de l'EMD de Canalda, s'ha pogut fer la intervenció que calia de forma ràpida i a partir d'aquest matí ja ha quedat el pas obert per a la circulació de vehicles.

És una actuació provisional per recuperar el servei, esperant l'actuació definitiva que es durà a terme a principis de la tardor, que serà gestionada per l'Ajuntament de Guixers.