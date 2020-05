Solsona suspèn la celebració del Corpus d'enguany per la Covid-19

L'Ajuntament de Solsona, l'Agrupació de Geganters i la Confraria de la Mare de Déu del Claustre han convingut en la necessitat d'anul·lar la celebració del Corpus tal com està concebuda per la crisi sanitària provocada per la Covid-19 que impossibilitaria el seu cor-recte funcionament.

D'aquesta manera, els tres estaments responsables del protocol del folklore del Corpus i la festa major ja han traslladat la decisió a les entitats participants en la tradicional festa com són l'Agrupament Escolta i Guia Pare Claret, els Trabucaires de Solsona, l'Orquestra Patinfanjàs i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. Tot i això, tal com avança la regidora de Cultura, Judit Gisbert, «s'està treballant des de diferents entitats i la regidoria per dissenyar un Corpus diferent, que es pugui seguir a través de les xarxes socials i que mantingui l'ambient festiu a les llars solsonines».

També s'ha decidit ajornar un any el relleu en el pubillatge local, seguint les recomanacions del Foment de les Tradicions Catalanes i així coincidir amb el calendari del pubillatge d'àmbit català, que també s'ha ajornat.