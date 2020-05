L'Escola Arrels arriba a un acord per instal·lar el primer FabLab del Solsonès

L'Escola Arrels ha signat un acord de col·laboració amb la cooperativa Klaab mitjançant el qual el centre cedirà un espai perquè s'hi instal·li un FabLab que els alumnes podran utilitzar per desenvolupar els seus estudis. Un FabLab és un taller de fabricació digital d'ús personal, és a dir, un espai de producció d'objectes que agrupa maquinari controlat per ordinadors.

El cap d'estudis dels cicles formatius de l'Escola Arrels, Gerard Farràs, explica a Regió7 que aquest acord ve motivat perquè "el campus de secundaria és molt gran i com que hi ha moltes despeses de manteniment i el cost que comporta tenir tots els espais ben habilitats doncs es deixa entrar aquesta cooperativa per tal que revaloritzi l'espai amb maquinària avançada que l'escola no podria pagar". Entre aquesta nova maquinària els alumnes podran treballar amb impresores 3D modernes, fresadores o màquines de tall làser, entre d'altres. Els alumnes que es beneficiaran d'aquestes instal·lacions són els que realitzin els graus de Formació Professional de Manteniment Electromecànic I Sistemes Informàtics que són els graus de tipus industrials que ofereix l'escola.

Aquest es convertirà en l'únic FabLab de la comarca, el que donarà un impuls a la indústria del territori ja que aquest estarà obert a tothom, i té l'objectiu de donar servei a totes les escoles i emprenedors del territori.