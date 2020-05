Mans Unides ha posat en marxa 45 projectes des de l'inici de la crisi

Habitants de l'Índia amb mascaretes entregades per Mans Unides

Mans Unides ha incrementat la seva tasca als països menys desenvolupats per pal·liar els efectes del coronavirus als quals ha destinat en els darrers dos mesos 1,2 milions d'euros repartits en 45 projectes d'emergència. La delegació de Mans Unides de Solsona destaca la feina de l'ONG en un moment en el què ningú se'n recorda del tercer món.

En aquesta línia s'emmarquen emergències com les aprovades a Cabo Delgado, la província més castigada de Moçambic, on la població viu sota mínims, i on la situació de conflicte armat que es viu al país està produint cada vegada més desplaçats. Mans Unides ha enviat més de 50.000 euros destinats a la compra d'aliments i material higiènic a 1.000 famílies de desplaçats del territori.

A Haití, a l'àrea rural de Thomazea, el confinament està també causant greus problemes a les poblacions camperoles, que practiquen l'agricultura de subsistència. En aquest cas s'han enviat 40.000 euros destinats a la compra d'aliments, productes agrícoles i productes d'higiene per a 350 famílies empobrides. A més, se'ls està donant suport en tasques de prevenció del contagi del virus i en la instal·lació de punts de rentat de mans i desinfecció de llocs públics i llars.

Per altre banda, a l'Índia, a l'estat de Madhya Pradesh, un dels més pobres de país, Mans Unides ha enviat fons per produir, comprar i distribuir kits de menjar, màscares i productes desinfectants per a 1.750 famílies, pertanyents a grups de risc

Aquests són només alguns exemples de la feina d'emergència que està duent a terme l'organització durant aquests mesos de crisi sanitària i que s'ha traduït en 14 projectes d'emergència a Àsia, 20 a Àfrica i 11 a Amèrica Llatina, tot i que com asseguren des de la delegació, aquestes xifres poden continuar augmentant cada dia.

Des de la delegació de Mans Unides de Solsona recorden la importància de contribuir a aquests projectes per tal que aquests territoris també puguin superar la crisi sanitària que ha afectat a tot el món.