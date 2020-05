El Consell Comarcal del Solsonès celebra el primer ple telemàtic

La crisi sanitària va ser la protagonista del ple del Consell Comarcal celebrat ahir, tot i que es van generar discrepàncies entre els grups quan la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va anul·lar un dels punts previstos al ple.



Des de fa mesos alguns municipis de la comarca demanen la contractació per part del Consell Comarcal de dues places d'arquitecte per desencallar els projectes de municipis que, per la manca d'aquest servei, han quedat bloquejats. En el ple d'ahir es preveia l'aprovació de les bases per a la contractació d'aquestes dues places però, com va afirmar la presidenta de l'ens, es va decidir suspendre'l de l'ordre del dia perquè alguns ajuntaments havien sol·licitat una reunió per discutir alguns aspectes d'organització dels serveis tècnics del Consell Comarcal que s'haurien de tenir en compte amb la incorporació dels nous arquitectes.



L'alcalde de Riner i portaveu del grup d'Independents, Joan Solà, va afirmar que el sorprenia la retirada d'aquest punt ja que considerava que és una decisió que corre pressa i desitjava no haver d'esperar al proper ple per aprovar-lo. En el mateix sentit, Òscar Garcia, portaveu de la CUP, va assegurar que tenint en compte que és una demanda que ve del 2019, hauria d'estar enllestida.



Alarcón va assegurar que la propera setmana està prevista la reunió amb els alcaldes per solucionar aquest tema i que no hi haurà problema per celebrar un ple extraordinari per tal d'aprovar la contractació d'aquestes places i no haver d'esperar fins al proper ple ordinari.