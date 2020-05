Els veïns de Solsona gaudeixen de les caminades al seu entorn natural

Els veïns i veïnes de Solsona esperen amb ganes l'entrada de la fase 1 a la ciutat tenint en compte que la situació de la Covid-19 al Solsonès estava molt més controlada que a la resta de comarques de la seva regió sanitària. En l'últim dissabte abans del canvi de fase, els solsonins no van faltar a la cita matinal amb els diferents camins de l'entorn de la ciutat, amb el parc de la Mare de la Font com un dels punts més freqüentat.

«Intentem sortir cada cap de setmana perquè entre setmana per horaris ens és més complicat coincidir», deien Marc i Aleix Vilanova, dos germans solsonins de 24 i 27 anys respectivament. Els Vilanova surten a córrer des del primer cap de setmana que el Govern va permetre sortir a fer esport, per tant han pogut veure com ha evolucionat la situació a Solsona. «Del primer cap de setmana a aquest ha baixat una barbaritat la quantitat de gent que ens trobem. El primer cap de setmana no es podia ni passar. Hi havia gent que no havíem vist mai», asseguren els dos germans. Els Vilaseca destaquen l'entorn natural de Solsona, amb llocs com el parc, on han parat per refrescar-se i beure aigua. «Normalment anem per aquesta zona d'aquí perquè és la que ens queda més a prop de casa», asseguren.

Tot i que es poden veure ciclistes i runners, el que més es troba pels camins de Solsona és gent passejant, com per exemple Sergi Vázquez, de 51 anys, i Emma Ustrell, de 47, que aprofiten per passejar el gos. Vázquez i Ustrell destaquen que a Solsona «s'ha notat que s'ha rebaixat una mica l'aplicació de les normes. Per exemple, seguint aquest camí se surt del terme municipal i mai no ha passat res, igual que si t'estàs una estoneta més caminant no sol haver-hi cap problema». La parella coincideix que el confinament total «ha estat molt dur» però que «poder sortir a caminar després de tantes setmanes tancats és la llibertat total».

En el mateix sentit s'expressa Amalia Moreno, de 69 anys d'edat. La solsonina assenyala que «aquí a Solsona la gent ha respost bastant bé a les normes», tot i que destaca que «sempre hi ha algun tarat» i que «els nens s'han portat millor que els adults en aquest aspecte».

Algunes persones han aprofitat aquesta oportunitat per conèixer l'entorn de la ciutat transitant alguns camins que desconeixien. «Hem utilitzat el full d'informació de l'oficina de turisme», expliquen l'Helena i la Marta, dues joves de Solsona que durant les dar-reres setmanes han decidit provar recorreguts nous que mai havien transitat.