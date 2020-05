Els solsonins mantenen viva la Fira de Sant Isidre malgrat el confinament

Solsona ha celebrat aquest cap de setmana la Fira de Sant Isidre més estranya de la seva història a causa del confinament decretat per la crisi sanitària de la Covid-19. Tot i això, els solsonins i solsonines no han volgut deixar de celebrar aquesta fira amb les xarxes socials com a principal eina per fer-ho.

«La gent ha apostat pel projecte tot i les circumstàncies», afirma Pere Obiols, un dels organitzadors de l'esdeveniment. I és que a les xarxes socials s'hi ha pogut veure durant el cap de setmana moltes fotografies de persones fent el vermut amb les actuacions musicals de fons o seguint les activitats. «Una de les coses típiques de la fira és l'entrepà de botifarra a la llosa, que cada any se'n solen fer 10.000. Aquest any molta gent ha encarregat a carnisseries i forns de pa botifarres i pa per poder fer-se la tradicional botifarra des de casa», assegura Obiols.

El tècnic de fires del Consell Comarcal del Solsonès també ha destacat la implicació de totes aquelles persones i entitats que han realitzat les activitats que formaven part d'aquest programa especial de la Fira de Sant Isidre. «Quan vam tenir la idea de fer la fira des de casa tothom va dir que sí. La gent deia que no ho volia deixar perdre i que no hi podia haver un any sense fira», explica Obiols.

El mateix Obiols assegurava ahir, després de finalitzar el programa, que després de tot el cap de setmana i a falta d'una valoració conjunta de l'organització, estaven molt contents. Per exemple, alguns dels vídeos publicats a YouTube acumulen gairebé 200 visualitzacions i encara falta saber el seguiment que ha tingut la fira a través de la televisió local de Solsona.

Obiols destaca les bones sensacions que han deixat tant les activitats com l'ambient que s'ha viscut a les xarxes socials i els dies previs a la celebració de la festa als establiments. Alguns negocis també han aprofitat els dies previs a la festa per crear una mica d'ambient amb la venda, per exemple, de lots de vermut per seguir-los des de casa, com molta gent ha compartit des de les seves xarxes socials.

Malgrat que finalment ha estat una fira satisfactòria, Obiols assegura que «esperem que sigui la primera i l'última vegada», i convida tothom a celebrar la 68a edició de la Fira de Sant Isidre l'any que ve a Solsona.