L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona ofereix un curs per captar talent a través de Linkedin

L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) organitza aquest mes un seminari en línia sobre l'ús de LinkedIn com a eina de captació de talent. El curs va dirigit a directius d'empreses i professionals del recursos humans que vulguin millorar les seves competències en la captació de talent per a les seves empreses a través de les oportunitats que ofereix aquesta plataforma digital.

La proposta, que és d'assistència gratuïta, consta de dues sessions de dues hores cadascuna els dies 26 i 28 de quatre a sis de la tarda. La conduirà la professional en captació de talent i networking Rosaura Alastruey. El primer dia es treballarà la part d'optimització del perfil de LinkedIn, amb un enfocament clar a la captació de talent, mentre que el segon dia s'explicaran les opcions que permet la plataforma per apropar-se a les persones candidates, tant actives com passives, en la recerca de feina. El seminari preveu espais per a la interacció i les preguntes dels assistents, de veu o per xat. Per aquest motiu, per garantir la participació, les places són limitades, segons ordre d'inscripció.

Com en totes les accions formatives de l'Adlsolcar, cal inscriure-s'hi prèviament en línia a http://ves.cat/et2M. Les persones inscrites rebran l'enllaç d'accés a la plataforma Zoom per poder accedir a la sessió. L'any passat es va organitzar un seminari sobre la xarxa social de professionals i negocis LinkedIn, però estava enfocat en la venda. En aquest cas es tracta de dotar-se de recursos per captar professionals.