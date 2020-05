Se suspèn el servei d'expedició i renovació de DNIs a Solsona temporalment

L'Ajuntament de Solsona va informar aquest dilluns en un comunicat que el servei d'expedició i renovació del DNI a la ciutat ha quedat suspès. Això és degut a que, com ha passat en altres municipis i amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19 la Policia Nacional ha suspès temporalment els desplaçaments a Solsona per oferiraquest servei. Una cinquantena de persones havien demanat cita prèvia per aquesta setmana.

De totes maneres, als DNI dels ciutadans majors d'edat que caduquen en el període comprès entre el 14 de març d'enguany i el 13 de març de l'any que ve se'ls prorroga la vigència un any més. En el cas dels menors d'edat, sí que cal renovar el document en una comissaria de la Policia Nacional (https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/).

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) municipal informarà la població quan s'obri novament el període per concertar cita prèvia per a aquests tràmits que acull l'Ajuntament de Solsona.