La presentació de les opcions formatives del Solsonès es faran enguany telemàticament

Amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta formativa i de qualificació professional a les empreses del Solsonès i voltants i a les persones treballadores abans de l'inici de les preinscripcions a cicles formatius, dimecres que ve, dia 27, l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, l'Escola Arrels i l'Institut Francesc Ribalta organitzen una trobada en línia.

La presentació es farà en dues sessions diferenciades conduïdes pels mateixos centres formatius. La primera serà a les onze del matí i se centrarà en les àrees de sistemes informàtics i de manteniment industrial. La segona serà a dos quarts de cinc de la tarda i s'hi explicaran les opcions relacionades amb comerç, administració i finances, atenció sociosanitària i l'acreditació de competències professionals. En ambdós casos hi haurà espai per a preguntes i resolució de dubtes.

Aquesta presentació donarà a conèixer el tipus de formació que els centres de Solsona poden oferir a empreses i persones treballadores, la modalitat formativa i el reconeixement acadèmic que s'obté, i que facilita la millora de la qualificació professional en àmbits que responen a les necessitats del mercat de treball del territori manifestades per les empreses.

La iniciativa s'organitza abans de l'obertura de les preinscripcions a cicles formatius per tal que qui hi estigui interessat pugui inscriure-s'hi. També es considera una oportunitat per a aquelles empreses que vulguin formar part del seu equip a fi que puguin acordar amb els centres dates i horaris compatibles amb les seves necessitats, en un moment en què encara hi ha marge per a la planificació del curs vinent.

La participació a aquesta presentació en línia és gratuïta, però cal inscriure-s'hi prèviament a través de l'enllaç http://ves.cat/eubG. Les persones inscrites rebran un enllaç a la plataforma Google Meet.