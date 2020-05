Solsona reobre les pistes de tennis del complex poliesportiu

Les pistes de tennis municipals de Solsona són les úniques instal·lacions esportives a l'aire lliure de la ciutat que estan obertes des d'aquest dimarts. Per poder accedir al seu ús, s'ha de fer amb el sistema de reserva habitual (en línia, a través del web www.clickandpadel.com). De moment és l'únic espai obert perquè se'n pot controlar l'accés i on es pot garantir la distància física de seguretat.

Per altra banda, continuen tancades les de frontó i pàdel. També continuen tancats el camp de futbol, ja que el CF Solsona i el Futbol Base Solsona Arrels ha donat per acabada la temporada, l'skatepark, el circuit esportiu del parc de la Mina i les tres pistes de bitlles, en tant que són espais no vigilats.

Per ara, continuen tancades la pista de frontó, perquè no garanteix la separació física mínima entre jugadors, i les de pàdel, tot i la demanda perquè es reobrin, en tant que no són instal·lacions estrictament descobertes, segons estableix el BOE, pel fet de tenir parets.

D'acord amb la normativa de desconfinament estatal i de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament interpreta que a l'inici de la fase 1 només poden obrir les quatre pistes de tennis del complex poliesportiu per jugar de forma individual (1x1). També s'hi poden reprendre les classes sempre que es compleixi la relació d'un professor/a per alumne/a. Tant els vestidors com els lavabos es mantenen tancats. El personal de manteniment garantirà el control de la higiene, neteja i desinfecció de les instal·lacions.