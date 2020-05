El Solsonès ha tingut un confinament policialment tranquil i sense delictes

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va explicar ahir que donada la idiosincràsia del Solsonès la situació durant el confinament ha estat continguda pel que fa al trencament de l'aïllament domiciliari. S'han aixecat 74 actes, de les quals 68 per part de Mossos d'Esquadra i 6 per Policies Locals amb una única detenció. S'ha produït un descens de fets delictius com robatoris habitatges, comerç i empreses que han baixat pràcticament a 0. I també hi ha hagut una reducció molt important d'accidents de trànsit.

Buch participar ahir a la tarda per via telemàtica a la reunió del Consell Comarcal del Solsonès per analitzar la situació de la comarca a causa de la Covid 19. A la reunió també hi va participar la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Alba Camps, el director general de la Policia, Pere Ferrer, el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Manel Pardo, i el director dels Serveis Territorials d'Interior a la Catalunya Central, Eduard Freixedes, entre d'altres.

Durant la reunió, Buch, va agrair als responsables dels ajuntaments "la gran feina que ha fet aquest gran exèrcit de 947 alcaldes i alcaldesses de Catalunya durant aquesta emergència, vosaltres sou el far que ens guia".

El titular d'Interior va posar en valor que "això no s'ha acabat, ens queden setmanes encara però ens en sortirem malgrat les dificultats". "Tothom està remant i hem vist la cara més humana i amable de la gent del nostre país, del que estem molt orgullosos tot i la tristor per la gent que ja no hi és", va lamentar.

Els responsables de Bombers de la Regió d'Emergències Centre van explicar que durant l'episodi de la Covid-19 els serveis que realitzen els bombers s'han reduït en un 60% i han destacat que de cara a la propera campanya forestal es podrà comptar amb la renovació de part de la flota de vehicles i amb la contractació dels EPAF (Equips de Prevenció Activa Forestal) durant tot l'any, entre d'altres novetats que formen part d'un canvi en l'estratègia, enfocada a una major mobilitat territorial per poder ser més eficients en la lluita contra els incendis forestals.

En aquesta línia, el conseller va posar de relleu que el canvi d'estratègia respon a un projecte molt estudiat que parteix de conceptes com la desestacionalització dels incendis i les noves realitats climàtiques."Tenim un equip de direcció al capdavant del Cos de Bombers de la Generalitat que ha plantejat un pla 2020-2025 que va més enllà de l'augment de la plantilla amb 1.000 nous bombers i proposa un canvi estructural del sistema d'extinció d'incendis", ha explicat.