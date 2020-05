L'alcalde de Solsona afirma que els afectats per ERTO cobraran a principi de juny

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va assegurar ahir que els afectats per ERTO i que encara no han cobrat la prestació ho faran a principi del mes de juny. En un cafè virtual amb l'alcalde, Rodríguez va assegurar, en relació amb aquesta qüestió que «hi estem a sobre» i que al llarg de la setmana passada es van resoldre alguns casos i el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, li va avançar que confia que a principi de juny se'n regularitzaran més. «Farem pressió perquè tothom cobri», va assegurar el batlle en una sessió d'Instagram Live per fer balanç de la gestió de la pandèmia, en la qual es van connectar una seixantena de ciutadans.

Rodríguez també va explicar que des dels Serveis Socials «ens estem plantejant la manera perquè, puntualment, aquelles persones que encara no han cobrat puguin disposar de liquiditat». De fet, segons el consistori, des del fons d'emergència social ja s'estan cobrint els casos més vulnerables, i s'està estudiant com ajudar, de manera molt personalitzada, els nuclis familiars afectats per un ERTO que s'han quedat sense ingressos. També va recordar que entre el 10 i el 25 de juny es podran tramitar les sol·licituds per acollir-se a microcrèdits de l'Ajuntament a interès zero.