La cessió d'un mur de l'Institut de Solsona condiciona la represa de l'activitat al centre i al camp de futbol

Part del mur que separa el recinte de l'Institut Francesc Ribalta de Solsona del camp de futbol i les piscines municipals ha cedit. Això condiciona la represa de l'activitat al propi centre educatiu i al camp fins que se n'executin les obres de reconstrucció. Hi ha convocada una reunió amb caràcter d'urgència amb representants del Departament d'Educació per resoldre la problemàtica el més aviat possible.

En aquests moments els serveis tècnics municipals estan acabant de redactar un informe per traslladar a Educació. Igualment, s'ha demanat pressupost per al projecte. "Des de l'Ajuntament col·laborarem al màxim per agilitar la reconstrucció del mur de contenció", afirma l'alcalde, David Rodríguez. Amb tot, considera que "la major part de la despesa l'ha d'assumir la Generalitat, en tant que l'esfondrament s'ha produït en el recinte de l'Institut". Tot i que encara no es disposa de cap projecte, es preveu haver d'enderrocar i reconstruir alguns trams i salvar-ne d'altres amb algun reforç. Per parlar-ne, hi ha prevista una reunió entre representants tècnics i polítics municipals i del Departament d'Educació entre dijous i divendres.

Els operaris del servei municipal de l'aigua van adonar-se de la cessió del terreny el cap de setmana arran dels treballs de reparació d'una fuita d'aigua en aquest mateix àmbit. Però encara es desconeixen els motius de l'incident. Segons explica Rodríguez, des que es va construir el centre educatiu, fa quaranta anys, s'han produït moviments del mur, però fins ara no havia passat mai res.



Gimnàs de l'Institut i camp de futbol, tancats

Ara la prioritat és solucionar el problema. Mentrestant, però, "per seguretat, no podem garantir l'activitat vinculada a l'entorn", remarca l'alcalde. Així, es tancarà l'accés al gimnàs de l'Institut Francesc Ribalta, que és l'equipament més proper al mur, i al camp de futbol municipal. Aquest imprevist també condiciona el calendari dels treballs de renovació de la gespa del camp, inicialment previstos per a aquest estiu. "Cal endarrerir aquesta actuació fins que tota la zona de la porteria sud sigui completament segura". Així mateix, probablement s'inhabilitarà una part del recinte de les piscines municipals, tot i que l'afectació és molt menor.

La prioritat del consistori passa per accelerar aquests treballs per tal que el setembre el període lectiu a l'Institut Francesc Ribalta pugui començar amb normalitat –sobretot tenint en compte que el proper serà el curs amb més alumnes de la història del centre educatiu–, i el CF Solsona i el Futbol Base Solsona Arrels puguin estrenar la temporada.