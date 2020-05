Solsona quadruplica la superfície del mercat ambulant per poder acollir totes les parades

L'Ajuntament de Solsona ha quadruplicat l'espai del mercat setmanal perquè aquest divendres ja hi puguin estar present pràcticament totes les parades. Concretament, als indrets habituals del nucli antic, el portal del Castell i el passeig del Pare Claret s'hi afegiran la plaça del Camp i l'avinguda del Cardenal Tarancón. Abans de la crisi del coronavirus el mercat comptava amb unes 60 parades i, la setmana passada, ja en la fase 1, van tornar al mercat el 60% de les habituals. Les previsions apunten al fet que aquesta setmana hi podrien ser pràcticament totes.

La normativa per als mercats ambulants durant la desescalada obliga a mantenir una distància lateral de dos metres entre parades i de sis metres per davant, així com un esponjament de la superfície equivalent a l'espai del 25 per cent de parades. Per aquesta raó, explica l'Ajuntament, en un comunicat, s'han habilitat nous espais i s'han reubicat les parades. A les que no són d'alimentació, però, se'ls hi ha demanat la reducció d'una quarta part de l'espai habitual.

Com a mesura preventiva, afegeixen, els venedors hauran de dur mascareta i tenir a disposició dels clients gel hidroalcohòlic. També es col·locaran tanques davant les parades per separar la clientela de la resta de vianants i hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic perquè tothom qui accedeixi es pugui desinfectar les mans.