Bars i restaurants de Solsona donen consells per evitar el contagi per la Covid-19 a través de les estovalles

Un total de 37 establiments de Solsona han col·locat, a les taules de les terrasses, estovalles amb el missatge 'La seguretat aquí també és cosa teva'. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament a través de l'Agència de Desenvolupament Local, busca conscienciar a la ciutadania de la importància mesures preventives per minimitzar el risc de contagi. Entre els consells que es donen hi ha la importància de la higiene de mans, dur mascareta, mantenir la distància física interpersonal, respectar l'aforament, anar al lavabo de forma individual, o pagar preferiblement amb targeta. En total s'han imprès 10.000 unitats de diferents colors, que s'han començat a col·locar aquest divendres.