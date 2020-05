El mercat de Solsona amplia l'espai però manté encara un 75% de les parades habituals

Solsona ha viscut aquest divendres un dels seus mercats més atípics degut a les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19 i la crisi sanitària que aquesta ha comportat. Segons l'Ajuntament de Solsona, finalment s'han col·locat un 75% de la seixantena de parades que hi ha habitualment, una xifra semblant a la de la passada setmana, tot i que aquestes han ocupat una superfície 4 vegades superior a l'habitual amb l'objectiu de garantir el distanciament entre parades i complir amb les mesures de prevenció del risc de contagi.

El mercat va reobrir divendres passat amb també prop d'un 75% de les parades habituals i, aquest divendres moltes han encarat ja la segona setmana de mercat a la capital del Solsonès. La imatge, però, no era l'habitual ja que a part dels indrets habituals on es realitzava el mercat abans de la crisi sanitària s'hi han afegit la Plaça del Camp i un tros de l'Avinguda del Cardenal Tarancón, el que ha fet que algunes parades s'hagin hagut de moure i no hagin estat al seu lloc habitual.

Pel que fa a la resposta de la població solsonina, la majoria de paradistes amb els què ha parlat Regió7 asseguren que tant a la passada setmana com aquest divendres hi ha hagut més gent de la que esperaven mentre que altres troben a faltar gent que habitualment venia de fora de Solsona i que, com asseguren, sembla que els costa més venir al mercat.

Les mesures de seguretat també són un fet distintiu de la situació sanitària que s'està vivint. Malgrat que en algunes ocasions es vivia una mica de descontrol, sobretot pel que fa a la quantitat de gent que mira els productes de les paradetes, alguns paradistes que treballen en altres municipis destacaven la bona organització del mercat de Solsona. Algunes de les mesures eren l'ús de guants i mascaretes per part dels paradistes, tenir a disposició gel hidroaclohòlic pels clients, una distancia lateral de 2 metres entre paradetes o la col·locació de valles davant de les paradetes per separar la clientela de la resta de vianants de la via pública.