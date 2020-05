Les residències del Solsonès, netes de Covid-19

Les proves fetes a tots els usuaris i personal de les residències d'avis del Solsonès han confirmat que els centres de la comarca estan lliures de Covid-19. Segons un comunicat del Consell Comarcal, el Centre Sanitari del Solsonès va coordinar els gairebé 300 tests PCR fets a la residència de la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona (160), a la residència La Vall de Sant Llorenç de Morunys (80) i la residència d'AMISOL de Solsona (53). L'Hospital Clínic de Barcelona ha estat l'encarregat cada prova.

El fet que cap dels tests hagi donat positiu significa que les residències es qualifiquen com a verdes per part del Departament de Salut. Aquests resultats han significat una gran satisfacció per a totes les entitats, afirma el Consell Comarcal