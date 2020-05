Solsona instal·la caixes niu per protegir ocells i ratpenats autòctons

La brigada municipal de Solsona col·locarà dotze caixes niu per a ocells i ratpenats autòctons en zones arbrades del nucli urbà. És la primera fase o prova pilot d'un projecte més ampli que impulsen les regidories de Medi Ambient i Parcs i Jardins per fomentar la presència de mallerengues, xuts i ratpenats a la trama urbana i, al mateix temps, lluitar de forma natural i ecològica contra la pèrdua de biodiversitat associada a les plagues.

Les quatre primeres zones on es col·loquen les caixes niu són la plaça del Camp, el passeig del Pare Claret, el Vall Fred i el Vall Calent. A cada zona, n'hi haurà dues per a ratpenats i una per a xuts. La iniciativa ha estat projectada pel biòleg Ferran Fontelles i l'enginyer tècnic forestal Rafel Rodell, assessors de l'Ajuntament en el seu desplegament.

El projecte complet preveu la instal·lació de prop d'un centenar de caixes niu distribuïdes en una desena d'indrets. A més de xuts i ratpenats, també hi ha previst col·locar caixes per a diferents espècies de mallerenga a totes les zones. L'actuació s'havia programat a abans del març, per tal que aquests ocells hi poguessin criar, però s'ha endarrerit amb motiu de la pandèmia i aquesta part es deixa per a més endavant, possiblement per executar en el marc d'alguna jornada de sensibilització ambiental en què puguin participar escoles i entitats. De fet, segons expliquen fonts municipals, el vessant educatiu i de sensibilització també es un dels arguments que justifiquen l'actuació, atès que es considera que amb el temps escoles i entitats d'educació en el lleure poden prendre part en la revisió de l'ocupació de les caixes niu.