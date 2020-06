La possibilitat de portar els fills a escola alleuja el dia a dia de famílies de Solsona

Els diferents centres educatius de Solsona van obrir ahir les seves portes en el primer dia de la fase 2 de desescalada del confinament a la ciutat, després de mesos d'estar tancats. Les llars d'infants, les escoles i els instituts van reobrir amb moltes mesures de seguretat però amb pocs infants ja que la presència a les aules actualment és voluntària.

L' escola Arrels va ser la que més infants va acollir durant el dia d'ahir pel que fa a educació infantil. En total van ser 8 nens i nenes els que van utilitzar el servei d'acollida del centre. Així, a partir de les 9 del matí els infants acompanyats dels seus pares i mares van anar arribant a l'entrada de l'escola situada a la plaça de Sant Isidre, l'entrada prevista per als alumnes d'educació infantil, on un responsable de l'escola els prenia la temperatura, els desinfectava les mans amb gel hidroalcohòlic i s'assegurava que portaven mascareta, algunes de les mesures que les escoles hauran de dur a terme en les properes setmanes.

La reobertura de les escoles ha significat estalviar-se un maldecap a aquells pares i mares que no tenien manera de cuidar els fills si anaven a treballar. És el cas de Núria Camarasa, que ahir va acompanyar la seva filla a l'escola després de moltes setmanes. «La reobertura de l'escola ens suposa un descans molt important perquè hem hagut d'estar dos mesos amb cangurs», va explicar Camarasa, que va destacar que el més important és la salut de la seva filla però que els nens també necessiten socialitzar-se una mica després de tant temps. «Ells també necessiten relacionar-se entre ells, ja tenien ganes de tornar a l'escola», afirmava Camarasa.

A la resta d'escoles de la ciutat l'afluència a les aules també va ser mínima. Per exemple, a l'escola Setelsis durant el dia d'ahir només hi va acudir un infant, d'educació infantil, d'entre tots els seus alumnes, tot i que està previst fer classes per als alumnes que canvien de cicle, com per exemple els de sisè de primària, en els propers dies.

En el cas d' El Vinyet, d'educació infantil hi van acudir només dos infants, mentre que en aquest cas sí que hi va haver alumnes de primària ja que es van realitzar classes per a 16 alumnes de sisè.

Pel que fa als instituts, el Francesc Ribalta va rebre els seus primers alumnes a les 12 del migdia, ja que només estaven preparades les classes de dos cicles formatius de grau mitjà. Finalment hi van acudir 14 alumnes. Per la seva banda, l'Arrels, a part d'alguns alumnes de cicles formatius, s'ha organitzat a través de tutories amb petits grups d'alumnes que es poden trobar amb el seu tutor a determinades hores. «A secundària la secretaria estava oberta, i avui hi havia la tutora de batxillerat i els coordinadors dels cicles formatius on hi ha gent, però hem de mirar que hi hagi el mínim de personal possible», afirmava Jaume Subirà, titular de l'escola Arrels.

Subirà va destacar que «una de les coses a les quals hem de posar atenció és conèixer molt bé la traçabilitat per si es donés algun cas positiu», i va assenyalar que «està tot programat pas a pas, no hi ha cap improvisació».

El titular de l'escola Arrels va explicar a Regió7 les sensacions del professorat del centre en el primer dia de reobertura des de l'inici de la pandèmia. «Hem de pensar que l'escola, a part d'acadèmica, fa una funció social, i aquests dies ens fan obrir per fer aquesta funció d'acolliment i estar pendents d'aquestes persones que potser necessiten una mica més de reforç», apuntava Subirà, tot i que criticava la manera com s'ha gestionat aquesta reobertura: «El problema és que les instruccions sempre arriben molt justes i la gent té una mica de por. Al final al professor que va a l'escola no li pots dir que està a risc zero i per això estem a l'expectativa de veure com pot anar. Entenem que ens han fet obrir per complir una funció social però a nosaltres internament i organitzativament ens ha comportat molta feina pels pocs nens que acaben anant a l'escola».

En el sentit de donar un servei social, juntament amb l'educatiu, l'institut d'Arrels ha preparat una iniciativa per als alumnes de secundària del centre per tractar el vessant emocional de com han viscut ells la crisi sanitària i el funcionament de les classes durant el confinament. «Farem sessions en grup per saber com han estat, com han viscut la quarantena i que es puguin retrobar amb els companys», va assegurar Subirà. Les sessions tindran lloc la setmana que ve i també l'última setmana del curs.

La llar d'infants d'Arrels també va acollir una desena de nens i nenes durant el dia d'ahir, tot i que estan preparats perquè n'hi vagin fins a 14.