El nombre de casos positius de coronavirus a Solsona s'estabilitza en una vintena

Els casos positius de coronavirus acumulats des de l'inici de la pandèmia a Solsona s'han estabilitzat en 20 des d'aquest dissabte. Pel que fa als sospitosos, que corresponen a les persones que presenten símptomes d'algun problema respiratori sense que se'ls faci una prova diagnòstica, se'n registren 341, una xifra que ha anat augmentant.

L'alcalde, David Rodríguez, sosté que Solsona es manté estable quant a afectació del virus i destaca que s'estan fent moltes més proves. «Els últims quinze dies al Centre Sanitari del Solsonès s'han fet uns 30 testos PCR amb un resultat de dos casos positius, un dels quals era pràcticament asimptomàtic», assenyala.

Rodríguez destaca el fet que fa uns quant dies es fessin testos a tots els usuaris de l'Hospital Pere Màrtir Colomés, un lloc especialment sensible, i tots resultessin negatius. «Aquest tipus d'informacions ens han d'esperonar a continuar fent bé les coses, tal com hem fet fins ara».

De totes maneres, el batlle recorda que cal mantenir la prudència, perquè «el virus no ha desaparegut, de manera que hem de seguir respectant les distàncies de seguretat i utilitzar la mascareta correctament». «Hi ha persones que s'han relaxat», alerta. Per això torna a fer una crida a no abaixar la guàrdia per continuar avançant en el procés de desescalada.