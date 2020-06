Solsona Experience reprendrà les visites guiades aquest dissabte

Els dissabtes, diumenges i festius a les onze del matí, amb grups reduïts de fins a 15 persones amb reserva prèvia, els guies de la cooperativa Solsona Experience tornaran a ensenyar els carrers i places del nucli antic, la catedral i els gegants de Festa Major amb la visita Solsona Monumental. La limitació d'aforament va acompanyada de la recomanació de tots els visitants de portar mascaretes i complir les distàncies de seguretat. Fins que l'Oficina de Turisme del Solsonès no obri les portes altra vegada al públic, totes les visites tindran com a punt d'inici el Portal del Pont.

"Malgrat les mesures de seguretat, volem donar la possibilitat a tothom de visitar Solsona i de conèixer la seva història, les seves llegendes i secrets. La mascareta i la limitació de visitants per grup són imprescindibles però no ens privaran de transmetre la passió i amor que tenim a la nostra ciutat i a la seva gent", explica Albert Colell, guia de Solsona Experience. L'altra visita que recuperarà la cooperativa serà la del Quarto de Gegants. Cada dissabte a les 17h els més menuts i les famílies podran descobrir on viuen els gegants de Festa Major, quins secrets amaguen sota les seves capes i recuperar l'esperit geganter després de tants mesos tancats a casa. El punt de trobada també serà al Portal del Pont i es desenvoluparà sota els mateixos requisits de seguretat que la 'Solsona Monumental'.

Els tres mesos de confinament no han comportat una aturada per la cooperativa solsonina. Diàriament compartien amb els seus seguidors a les xarxes socials llibres d'autors de la comarca o que la seva trama passés al Solsonès. Alhora, també han donat a conèixer iniciatives turístiques, artesanals i comercials de la comarca amb uns breus vídeos de presentació. "És clau fer xarxa per remar tots junts en la mateixa direcció. Aquests vídeos ens han fet adonar de la gran diversitat de projectes que hi al Solsonès i la gran possibilitat de sinèrgies que podrem arribar a crear en un futur", explica Colell.

A banda de les propostes pels seus seguidors, Solsona Experience també ha col·laborat amb l'artista solsoní Domènec Marmi el qual els ha remodelat la seva línia gràfica, els ha creat un logo nou i estan treballant en una nova pàgina web més interactiva, atractiva i de fàcil navegació per l'usuari. Fins que s'estreni la nova web, la reserva i la compra d'entrades s'ha de fer obligatòriament a l'actual (www.solsonaexperience.com) o bé trucant al telèfon (663668184).