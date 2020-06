La gent gran de Solsona tindrà una setmana d'actes, però virtual

La celebració de la Setmana de la Gent Gran de Solsona, una cita fixa en el calendari festiu dels darrers anys, tindrà enguany una proposta virtual que substituirà la presencial. A partir de dilluns, dia 8, fins al diumenge següent, diàriament al canal de l'Ajuntament a YouTube es publicaran vídeos, un a partir de les 9 h del matí i un a partir de les 4 h de la tarda, d'activitats tan variades com ioga, entrenament de memòria, gimnàstica, teatre, una visita virtual per la ciutat, descàrrega d'aplicacions al mòbil, elaboració d'uns estalvis de suro o pintura, entre d'altres. La dissetena edició de la Setmana de la Gent Gran tindrà només aquesta versió virtual.



L'alcalde i responsable d'Afers Socials, David Rodríguez, ha fet públic l'agraïment als responsables dels Serveis Socials de Solsona, per l'esforç en la creació de la nova proposta, i també a tots els professionals que participen a la Setmana de la Gent Gran per «adaptar-se a la nova situació i oferir la possibilitat de promocionar un envelliment actiu durant aquests dies». Aquesta programació vol ser «un petit homenatge a un col·lectiu especialment castigat per la pandèmia i les restriccions que ha obligat a imposar», segons el mateix alcalde.

El Consell de la Gent Gran ho aprofitarà per donar a conèixer el seu web, que ha renovat.