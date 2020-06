Els alcaldes del Solsonès acorden posposar la creació de la nova Agència de la Natura

El Consell d'Alcaldes del Solsonès va aprovar ahir en una sessió extraordinària una moció per ajornar la creació de la nova Agència de la Natura de Catalunya amb 9 vots a favor i 4 abstencions, les dels batlles de Solsona, Riner, la Coma i la Pedra i el vot del Consell Comarcal del Solsonès.

Els batlles que van votar a favor, entre els que es trobaven Daniel Rovira, de Lladurs, Xavier Vilalta, de Pinós, i Jordi Selga, de Guixers, entre d'altres, van al·legar que els municipis del Solsonès no han tingut coneixement directe ni han estat interpel·lats de l'esmentada proposició de llei, ni per l'acció del Govern, ni pel Parlament, ni pels diferents grups polítics, «ha estat en el moment que la proposició de llei està a punt d'entrar a votació al ple del Parlament, quan els nostres ajuntaments i els nostres veïns i veïnes se n'han començat a assabentar», assegura la moció, per la qual cosa es creu que no s'ha tingut en compte qui viu, treballa i es desenvolupa en el mateix territori i que, per tant, deslegitima el procés i el contingut de la mateixa llei.

En aquest sentit la moció aprovada durant la sessió celebrada ahir destaca que la gran part d'aquesta demanda tingui origen en les zones més densament poblades del territori, i imposarà el seu criteri sobre la població resident en la major part geogràfica i despoblada del país. El text exposa que «en aquest territori poc poblat és on més incidència tindrà la nova Agència i on menys consultada ha estat la seva creació».

Per altra banda, Joan Solà, alcalde de Riner, es va abstenir perquè va assegurar que «en cap cas suposarà un pas enrere» i va demanar, com a membre de l'Associació de Micropobles de Catalunya, que l'organització tingui una participació a la nova agència.

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, va destacar que després d'intentar informar-se dels aspectes positius i negatius a l'hora de prendre aquesta decisió, encara no se sentia capaç de discernir si la creació de l'Agència de la manera que s'està fent és bona per al territori o no i, per tant, va decidir abstenir-se.