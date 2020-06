Comencen les obres de rehabilitació del monestir de Sant Llorenç de Morunys

La Generalitat de Catalunya ha iniciat avui la tercera fase de les obres de rehabilitació del monestir de Sant Llorenç de Morunys que dotarà de més espai al Museu i Centre d'Interpretació Vall de Lord. L'àmbit d'actuació es centra principalment en la rehabilitació dels edificis de la Casa Prioral, Cal Morrut, que sumen un total de 1.042 m2, i les capelles que donen al claustre.

La zona noble que correspon a la planta baixa i primera de la Casa Prioral i les capelles del claustre es destinarà a museu de la Vall de Lord. En l'annex de Cal Morrut s'ubicarà l'arxiu històric, les dependències de direcció i estudi del museu i el nucli de comunicacions verticals. La planta segona de la Casa Prioral es destinarà a dependències parroquials. El claustre actuarà com un element vertebrador del conjunt del Monestir, donant accés al museu, arxiu i unint les diverses dependències de la parròquia.

Les obres tenen un termini d'execució de previst de 6 mesos i té l'objectiu de consolidar les parts deteriorades i aturar el procés de degradació general de l'edifici. Així, es restauraran també els paraments verticals i horitzontals originals, millorant les seves condicions d'aïllament, i es faran noves divisions de distribució i instal·lacions a la planta segona de la Casa Prioral.

L'antic Monestir de Sant Llorenç de Morunys dona origen a la vila del mateix nom, situada al peu de la serra del Port del Compte, i va ser fundat per una petita comunitat de monjos documentada ja a principis del segle X. L'església fou aixecada a la primera meitat del segle XI. És de planta basilical, de tres naus separades per pilars cruciformes i cobertes amb voltes de canó sobre arcs faixons la central, i amb volta d'aresta les laterals, més baixes. El conjunt de l'església i la casa prioral de l'antic monestir són un bé cultural d'interès nacional BCIN.

Les anteriors fases han permès la restauració del claustre i la consolidació de l'estructura, cobertes i façanes del conjunt del Monestir; així com l'adequació d'un primer espai com a Museu i Centre d'Interpretació Turística de la Vall de Lord.

L'actuació està promoguda pels departaments de Cultura i Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i el Bisbat de Solsona. L'obra compta amb un finançament de 112.800,01 euros (IVA inclòs) per part dels fons provinents de l'1% cultural de la Generalitat de Catalunya (en un 50%) i de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys (en l'altre 50%), i està gestionada per l'Institut Català del Sòl (INCASÒL). Serà executada per l'empresa Constructora Auxiliar d'Obra Pública. S.L. (CAOPSA).