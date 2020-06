L'Ajuntament de Guixers denuncia incivisme durant el confinament

L'Ajuntament de Guixers ha vist com la desescalada del confinament en les darreres setmanes han fet créixer els actes d'incivisme en alguns indrets del municipi, especialment en punts com l'àrea recreativa del Codó o la zona de Sant Cerni.

Jordi Selga, alcalde de Guixers, explica que des de fa dues setmanes encara que l'àrea recreativa del Codó, una zona de pícnic amb taules i barbacoes a disposició dels usuaris, estigui tancada, moltes persones continuen acudint-hi tot i que estigui prohibit per un decret d'alcaldia. «Hi ha cartells que informen del tancament, està tancat amb cintes dels Agents Rurals i també amb una cadena de ferro però ens trobem que hi ha gent que en fa cas omís i segueix fent les festes allà», lamenta.

En aquest sentit també denuncia que en altres indrets s'han trobat restes de deixalles o de festes de grups de persones que no s'han recollit. «Ara que comença a fer bon temps grups de persones s'hi reuneixen per fer les seves festes, però quan marxen deixen tots els residus allà. Entenem que la festa i la diversió no són incompatibles amb el civisme i demanem que aquest col·lectiu sigui respectuós i que quan marxin ho recullin tot», destaca Selga.

Les autocaravanes també provoquen maldecaps al consistori del municipi de la vall de Lord perquè no respecten les normatives municipals. «La zona de Sant Cerni se'ns va desbordar d'autocaravanes fa 15 dies quan està decretat que no es pot aparcar ni pernoctar en tot el terme municipal de Guixers», assegura el batlle, que explica que aquestes persones arrenquen les cintes que informen del tancament d'aquests espais. Guixers no té cap espai habilitat per a l'aparcament d'autocaravanes i per això està prohibit que aquestes aparquin a qualsevol lloc del terme municipal i sovint escapen sovint del control dels Mossos d'Esquadra o els Agents Rurals.

«No estem en contra d'aquest col·lectiu de turisme perquè es un col·lectiu sa i respectuós amb l'entorn i volem que continuïn venint a la vall de Lord però, per altra banda, volem que utilitzi les zones habilitades per al seu ús i com que a Guixers no en tenim cap vam fer un decret en què quedava prohibit l'aparcament d'autocaravanes i pernoctar al municipi», explica Selga. Per això demà el consistori aprovarà unes ordenances municipals de convivència cívica per regular l'aparcament de caravanes i per tenir la potestat de sancionar els que no compleixin la normativa de l'Ajuntament.

Selga també anuncia que en el futur habilitaran espais per permetre l'aparcament d'autocaravanes al muncipi.