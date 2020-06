Solsona celebrarà de forma virtual la festa de Corpus amb una vintena de propostes

La pandèmia de la covid-19 ha obligat a suspendre la tradicional celebració de Corpus a la capital del Solsonès, però els organitzadors han volgut mantenir l'esperit de la festa traslladant a les llars una vintena de propostes virtuals. Així, no hi haurà ni els balls dels gegants, ni la tronada, ni la catifa, ni la roda de foc tal com es fa cada any, però l'Ajuntament de Solsona i l'Agrupació de Geganters han impulsat la creació d'un seguit de vídeos sobre elements propis de la festa que es difondran a través de les xarxes socials. Entre d'altres, s'inclou un concurs sobre el pubillatge i la interpretació d'un pasdoble en directe a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona.

A partir de dijous, dia del Corpus, es publicaran vídeos sobre la història dels carrers i places on es desplega la imatgeria festiva, a càrrec de Solsona Experience; la tronada, l'elaboració de la catifa i els ballets enregistrats per Marc Santaeulària; curiositats del Corpus explicades per diversos experts en la matèria; l'origen de les custòdies o ostensoris, a partir de peces pel Museu de Solsona; un concurs sobre el pubillatge; la interpretació d'un pasdoble en directe a càrrec de l'Orquestra Patinfanjàs i el ball dels nans de Joan Roure, interpretat per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, entre d'altres.

Des de l'Ajuntament s'anima també la població a col·locar igualment els tradicionals domassos de festa als balcons. Aquest any, a més, l'Agrupament Escolta Pare Claret proposa a la quitxalla que faci la seva pròpia catifa de Corpus a partir de les plantilles que s'ha enviat a les famílies.

Consulteu la programació completa d'aquest Corpus viscut a les xarxes socials aquí.