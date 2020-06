Els bars de Solsona tancaran dues hores abans perquè o es repeteixin aglomeracions al carrer

L'Ajuntament de Solsona ha actuat després de les imatges de la nit de dissabte en les què apareixia una important concentració de gent a l'exterior d'un establiment sense mascareta i sense respectar la distància de seguretat. Per evitar que això es torni a repetir el consistori ha fet públic un ban i un decret d'alcaldia en el què, entre d'altres, es redueix els horaris d'obertura dels establiments de restauració per evitar aglomeracions de gent a les nits. El text, que firma l'alcalde, David Rodríguez, detalla que els bars i restaurants de Solsona hauran d'abaixar la persiana dues hores abans, decisió que obligarà els locals a tancar a dos quarts d'una entre setmana, i a la una el cap de setmana. A més, també es destaca que l'incompliment de l'ordre per part dels restauradors preveu la retirada "immediata" de la llicència d'ocupació de la via pública per a terrassa. Les mesures que ha pres el consistori arriben després que aquest cap de setmana es detectés una acumulació important de veïns al carrer sense respectar les mesures de seguretat que imposa la desescalada del confinament per la covid-19.

L'obertura de bars i restaurants a Solsona coincidint amb la fase 2 de la desescalada ha comportat imatges d'aglomeracions en carrers estrets que molts solsonins no han entès. En un ban, l'alcalde, David Rodríguez, demana disculpes a qui s'hagi pogut sentir ofès, sobretot a les famílies de les víctimes per la covid-19, i fa autocrítica, tot i apel·lar al sentit de responsabilitat dels ciutadans i també dels restauradors.

Per evitar que aquest tipus de situacions es tornin a repetir, el batlle ha pres una decisió dràstica que consisteix en avançar el tancament dels bars i restaurants dues hores fins que duri l'estat d'alarma. D'aquesta manera, els locals hauran d'abaixar la persiana a dos quarts d'una entre setmana, i a la una el cap de setmana. "Espero que aquestes mesures, un cop acabat l'estat d'alarma, no calguin, i tots haguem pres consciència de la situació", ha assenyalat.

L'alcalde ha explicat que darrerament havien detectat "un cert relaxament" que havien intentat combatre des d'alcaldia en diversos comunicats. Però com que no ha sigut suficient, el batlle s'ha decantat per emetre un ban i un decret d'alcaldia amb diferents mesures a complir. Per exemple, Rodríguez recorda a la ciutadania en general que cal fer ús de la mascareta quan no es puguin garantir les mesures de distanciament per evitar la propagació del virus. En relació als bars, recorda als veïns que no es poden consumir begudes alcohòliques al carrer.

El ban també s'adreça directament als restauradors i diu que també són responsables de les aglomeracions de persones al carrer. A més de la mesura dràstica de fer-los tancar dues hores abans, els establiments hauran de mostrar "ben visible" quin és l'aforament permès autoritzat i, per tant, quin nombre de taules i cadires poden disposar a la terrassa.

"Vistes les conseqüències, els restauradors han d'entendre que són responsables de les molèsties que puguin generar els seus establiments", ha destacat David Rodríguez. I si no són capaços d'impedir l'acumulació de persones al carrer, "la seva obligació és trucar a la policia local perquè els ajudi a dispersar-los", ha afegit.

El batlle recorda que des del consistori han estat "generosos" amb la interpretació de l'ordenança de taules i cadires. "Entenem la difícil situació per la qual passa el sector com a conseqüència de la pandèmia. Ho han passat molt malament, però la seva resposta no podia ser aquesta", ha lamentat.

El consistori també ha informat que la Policia Local va aixecar acta de les aglomeracions al carrer de diumenge a la matinada i que s'han tramès als Mossos d'Esquadra perquè diligències des d'Interior.

Comunicat de l'alcalde de Solsona, David Rodríguez