L'Ajuntament de Solsona redueix els horaris dels establiments de restauració per evitar l'acumulació de gent

L'Ajuntament de Solsona ha actuat després de les imatges de la nit de dissabte en les què apareixia una important concentració de gent a l'exterior d'un establiment sense mascareta i sense respectar la distància de seguretat. Per evitar que això es torni a repetir el consistori ha fet públic un ban i un decret d'alcaldia en el què, entre d'altres, es redueix els horaris d'obertura dels establiments de restauració per evitar aglomeracions de gent a les nits.

D'aquesta manera, els establiments de restauració hauran de tancar, mentre duri l'estat d'alarma, a les 00.30 h de la nit de diumenge a la de dijous i a la 1 la nit de divendres i dissabte, així com en les vigílies de festius.

En el ban es recorda a la ciutadania l'obligatorietat de portar mascaretes quan no es puguin assegurar els dos metres de distància entre persones i la prohibició de consumir begudes alcohòliques a la via pública. Pel que fa als establiments, el ban decreta que hauran d'informar a través de cartells de l'aforament de l'interior del local així com de les cadires i taules que tenen permès col·locar a les terrasses.

També destaca que és responsabilitat del titular de l'establiment assegurar que no se supera l'aforament permès i vetllar per tal que a l'entorn del seu local no es formin concentracions de persones. En el cas que no ho pugui evitar, haurà de trucar de manera immediata a la Policia Local. Si alguna d'aquestes normes no es compleix, el ban contempla la retirada de la llicència d'ocupació de via pública per a terrasses.

En un vídeocomunicat publicat avui, l'alcalde, David Rodríguez, confirma que la Policia Local va aixecar acta dels fets de diumenge a la matinada i que aquesta s'ha tramès a Mossos d'Esquadra perquè s'obrin diligències des del Departament d'Interior.

Comunicat de l'alcalde de Solsona, David Rodríguez