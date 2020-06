Solsona inicia demà el primer Corpus telemàtic de la història de la ciutat

Solsona celebrarà enguany un Corpus especial per les conseqüències derivades de la pandèmia de la covid-19 i les mesures de seguretat establertes per evitar el seu contagi. La comissió organitzadora formada per l'Ajuntament de Solsona, l'Agrupació de Geganters i la Confraria de la Mare de Déu del Claustre van decidir substituir els tradicionals actes de la celebració per un programa on els solsonins podran gaudir de les diferents activitats des de les seves cases.

D'aquesta manera elements habituals de la celebració com els ballets dels gegants, la tronada, la confecció de la catifa o la roda de foc es traslladaran a les pantalles de tot aquell que els vulgui seguir. A partir de demà, dia del Corpus, es publicaran vídeos sobre la història dels carrers i places on es desplega la imatgeria festiva, a càrrec de Solsona Experience; la tronada, l'elaboració de la catifa i els ballets enregistrats per Marc Santaeulària; curiositats del Corpus explicades per experts en la matèria; l'origen de les custòdies o ostensoris, a partir de peces pel Museu de Solsona; un concurs sobre el pubillatge; la interpretació d'un pasdoble en directe a càrrec de l'Orquestra Patinfanjàs i el ball dels nans de Joan Roure, interpretat per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, entre d'altres.

També tindrà lloc el Concurs d'Instagram del Corpus, del 8 al 14 de juny, en el que es podrà participar amb fotos d'edicions passades. El guanyador obtindrà vals de compra per bescanviar als establiments adherits a la UBIC per un import de 200 euros. Els altres finalistes també seran obsequiats amb un petit lot de productes locals i el llibre Casserras, escultors de gegants.

El consistori anima la població a col·locar igualment els tradicionals domassos de festa als balcons i recorda que la majoria d'activitats de la programació es podran seguir a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Solsona, @ajsolsona.