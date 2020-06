Els treballadors del Centre Sanitari del Solsonès protesten novament contra la direcció del centre

Una seixantena de persones han acudit aquest migdia davant l'entrada del Centre Sanitari del Solsonès per dur a terme una nova protesta pel no acord en les negociacions entre el comité d'empresa i la direcció del centre, encapçalada per la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, referent a l'actualització dels pagaments als treballadors sanitaris dels darrers anys.

Després d'un minut de silenci en honor a les víctimes de la pandèmia de la covid-19, el Comité ha llegit un manifest en el que demanen a la presidenta del Consell Comarcal que escolti les seves reivindicacions i asseguren que es consideren els treballadors sanitaris més mal pagats de Catalunya perquè "no han rebut les pujades del sou i complements com la resta del sector públic" en els darrers anys.

En el mateix manifest pregunten al Consell Comarcal "on són els diners que ha anat incrementant el CatSalut?", "perquè no han fet auditories externes cada any?" o "perquè no han fet un pla de viabilitat econòmica?"

En referència a les negociacions, el Comité assegura que "ens sentim menyspreats per part de la presidenta i gerència del Consell Comarcal" i critiquen que des de la direcció del centre no es tingui voluntat de negociar i asseguren que "això és una actitud de caire prodemocràtic".