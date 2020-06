El Bisbat de Solsona celebrarà una missa per les víctimes de covid de la diòcesi

Per a divendres de la setmana que ve, dia 19 de juny, el bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha convocat tots els capellans de la diòcesi per dur a terme una missa, que tindrà lloc a les 11 del matí a la catedral de Solsona, en homenatge a les víctimes de la covid-19 de les parròquies que formen la diòcesi de Solsona.

El bisbe vol fer aquesta missa per ajudar els familiars que van patir per l'absència de comiat i per la impossibilitat de rebre l'escalf i el condol dels propers i el consol de la missa. El bisbat recorda, però, que algunes famílies van poder agrair la companyia del rector de la parròquia que els va acompanyar amb una pregària al cementiri.

No existeixen dades exactes, ja que només són públiques per comarques, però el bisbat calcula que, aproximadament, han mort a la diòcesi unes 250 persones a causa de la covid-19. La missa serà oberta però amb les mesures de seguretat corresponents.